أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاثنين 21/5/2018 وسعر الذهب والفضة

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 21 مايو 2018 بشكل طفيف على الرغم من بقائه مرتفعا للاسبوع الثاني على التوالي مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.720 دينار مقارنة بـ 6.735 دينار عند الاغلاق امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغه سعره اليوم 7.911 دينار مقارنة بـ 7.929 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وانخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 9.057 دينار مقارنة بـ 9.077 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث4

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.755 دينار 6.735 دينار اليورو 7.952 دينار 7.872 دينار الجنية الاسترليني 9.104 دينار 9.024 دينار الليرة التركية 1.505 دينار 1.425 دينار الدينار التونسي 2.65 دينار 2.57 دينار الجنية المصري 0.377 دينار 0.297 دينار الدولار الكندي 5.245 دينار 5.165 دينار الدينار الاردني 9.518 دينار 9.438 دينار حوالات دبي-تركيا 6.755 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.750 دينار كاش – 8.00 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.590 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.480 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 203.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 237.4 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 271.3 دينار

كسر الفضة = 2.85 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.