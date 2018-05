المتوسط:

أوضحت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي (القروض والتمويلات) في بنوك الإمارات، بنسبة 0.1% في أبريل الماضي، على أساس شهري.

وأكدت بيانات لمصرف الإمارات المركزي نشرت اليوم الثلاثاء، انخفاض الائتمان المصرفي في نهاية أبريل الماضي إلى 1606.6 مليار درهم (437.3 مليار دولار)، فيما بلغ الائتمان المصرفي في مارس نحو 1608.1 مليار درهم (437.7 مليون دولار).

كذلك أظهرت البيانات انخفاض الودائع المصرفية في أبريل الماضي بنسبة 0.14% إلى 1660.1 مليار درهم (451.9 مليار دولار)، مقابل 1662.4 مليار درهم (452.5 مليار دولار) في الشهر الذي قبله.

وكان البنك المركزي كشف في تقرير، أمس الاثنين، عن تباطؤ نمو الإقراض في 2017، رغم ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري، مشيرا إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلية لم يترجم إلى توسع في زيادة بالقروض.

ويعمل في الإمارات 49 مصرفا، بينها 23 محليا و26 بنكا أجنبيا، فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة إلى 948 فرعا، من بينها 862 فرعا لمصارف وطنية، و86 فرعا لبنوك أجنبية.

The post انخفاض إجمالي القروض والتمويلات بالمصارف الإماراتية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية