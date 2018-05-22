وزارة الاقتصاد والصناعة تعرض آلية الدفع الإلكتروني على المطاحن وشركات الاتصالات

دعت وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق شركات المطاحن ونقابة الخبازين للاجتماع بديوان الوزارة الأربعاء القادم لتدارس احتياجات الشركات العاملة في هذه الصناعة وسبل تنظيم انتاج وتوزيع مادة الدقيق وضمان انسيابية التوزيع في كافة ربوع البلد.

ووجهت الوزارة الدعوة لمزودي خدمات الدفع الإلكتروني من شركات الاتصالات “ليبيانا و المدار و تداول و ميزة و دليل ليبيا” سعيا منها لإدخال الدفع الالكتروني في سلسلة التوزيع من المطحن إلى المخبز وصولا للمواطن، والتغطية الإلكترونية لاعتمادات توريد القمح، وستبحث الوزارة مع المدعوين لاجتماعها تطوير آليات التوزيع، ناهيك عما يمكن للدفع الالكتروني أن يقدمه من حلول سواءً من ناحية تتبع الكميات المباعة أو المساهمة في التخفيف من أزمة السيولة.

كما سيبحث الاجتماع استخدام تطبيقات الموبايل في نشر التسعيرة الرسمية والإبلاغ عن المخالفات للتسعيرة وجودة الرغيف، وتقديم مركز المعلومات بالوزارة تطبيق بقداش لأجهزة الهاتف المحمول العاملة بنظام تشغيل أندرويد، والمتاح مجاناً من متجر جوجل.

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