الرئيس البلغاري يطالب بإعادة النظر في توريد الغاز الروسي

طالب الرئيس البلغاري، رومين راديف، على الجانب الروسي، أمس الاثنين، بإعادة النظر في إمكانية توريد الغاز بشكل مباشر من روسيا عبر البحر الأسود.

وذلك خلال اجتماع الرئيس البلغاري في موسكو مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، حيث قال إن متطلبات أمن الطاقة تستوجب تأمين إمدادات آمنة ومستقرة من الغاز الطبيعي ليس فقط لبلغاريا بل للاتحاد الأوروبي ككل، ما يستدعي دراسة مد خط غاز مباشر من روسيا إلى بلغاريا عبر البحر الأسود.

كذلك لفت راديف، الذي وصل موسكو اليوم الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها رئيس الوزراء الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، لفت إلى دور روسيا الهام كشريك استراتيجي لبلغاريا بصفتها موردا للغاز الطبيعي والنفط والوقود النووي، خاصة أنها شاركت في تحديث ودعم قطاع الطاقة النووية في هذا البلد، الواقع في أوروبا الشرقية.

وكان راديف قد أكد في مقابلة مع صحيفة “كوميرسانت” جرت قبل لقائه مدفيديف، أن تطلعات بلغاريا في مد أنبوب مباشر لاستيراد الغاز من روسيا، لا تختلف عن مساع ألمانيا لتنفيذ “السيل الشمالي 2″، وهو مشروع لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق.

وفي وقت سابق كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن موسكو تبحث مسألة مد خط ثان من مشروع غاز مشترك تنفذه مع تركيا وهو “السيل التركي”، إلى بلغاريا واليونان وإيطاليا، لكن نوفاك أكد أن هذا المشروع بحاجة لضمانات أوروبية لتنفيذه.

ويرى المحلل السياسي ألكسندر سافونوف أن بلغاريا تريد اقتناص فرصة في مشاريع الطاقة الروسية، وقال: “أعتقد أن بلغاريا تأثرت بقوة بمثال تركيا وبمسألة الحصول على موارد الطاقة عبر تركيا”.

وأشار إلى أن التعاون بين موسكو وأنقرة في مجال الطاقة يرسم خارطة توريدات موارد الطاقة إلى أوروبا، أحد أكبر مستهلكي الغاز في العالم.

وتعد روسيا موردا رئيسيا للغاز بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث توفر نحو ثلث احتياجاته، وصدرت روسيا إلى بلغاريا العام الماضي نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز، وذلك من أصل 192 مليارا وردتها للدول الأوروبية.

