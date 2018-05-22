700 مليون دولار لحل أزمة السلع

كشف النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري، عن توجه لضخ 700 مليون دولار أميركي لتوريد السلع الغذائية تنفيذا للقرار رقم 505 الخاص بتوفير النقد الأجنبي لتوريد سلع أساسية.

وقال المجبري خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، مساء الاثنين، إن المبلغ سيخصص لتوفير الدقيق والأرز وعدة أنواع من الزيوت النباتية المختلفة، بالإضافة إلى اللحوم بأنواعها المختلفة والألبان ومشتقاتها والعصائر والبقوليات.

وبشأن قرار المجلس الرئاسي رقم 636 الخاص بتوريد السلع الغذائية الأساسية، والذي تم إيقافه بعد أن أتثيرت حوله شبهات فساد، أكد المجبري أن رئيس المجلس فائز السراج كلفه بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية المتمثلة في ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي للوقوف على انتقاداتهم للقرار.

ولفت المجبري إلى أن السراج وجه بأن المجلس الرئاسي معني بتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، مبينا أنه تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي على اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمنت إلغاء كل المطالبات التي بنيت على القرار (363) وأن يفتح المجال أمام الجميع والحصول على فرصة عادلة للحصول على التوريدات.

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