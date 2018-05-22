اقتصاد

محطة أوباري تجمع الرئاسي بالسفير التركي

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى المجلس الرئاسي إلى إعادة الشركات التركية التي غادرت ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية، وخاصة الشركة التي كانت بصدد تشغيل محطة كهرباء أوباري.

وخلال لقاء جمع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع سفير تركيا لدى ليبيا  أحمد ايدن دوغان، الثلاثاء، في طرابلس، تم بحث مسألة عودة الشركة التركية لاستكمال المحطة وتخفيف طرح الأحمال على المنطقة الجنوبية.

وبحث الجانبان تعزيز أوجه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية في المجالات كافة بين البلدين، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة الليبية التركية المشتركة والتي يتم من خلالها النظر في العديد من المواضيع والمسائل التي تهم ليبيا وتركيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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