المتحدث الرسمي لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي : يكشف لـ “وال” أسباب تأخر افتتاح معرض صنع في سوريا

بنغازي 22 مايو 2018 ( وال ) – أكد المتحدث الرسمي لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، محمد بن غزي تأجيل افتتاح معرض صنع في سوريا الذي كان من المقرر افتتاحه اليوم الثلاثاء.

وأضاف بن غزي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أنه تم تأجيل افتتاح معرض صنع في سوريا إلى يوم غدا الأربعاء، موضحا أن التأخر في الإفراج عن البضائع السورية و ترتيبها وتنسيقها في المعرض هو ما اضطرنا إلى تأجيل افتتاح المعرض.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا المعرض سيحقق العديد من المزايا والأهداف وهو رسالة إلى العالم، منها أن بنغازي آمنة وتنشط فيها الحياة بشكل طبيعي وتشهد مهرجانات ثقافية واقتصادية بمشاركة دول شقيقة وصديقة.

وتابع بن غزي “المعرض سيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات السورية كافة، ويخدم المواطن ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة ومدعومة من سوريا، ويسهل حصول المواطن على مواد غذائية وملابس خلال شهر رمضان المبارك”.

الجديد بالذكر، أن الوفد السوري المشارك في المعرض “صنع في سوريا “، قد وصل فجر الأحد الماضي إلى مطار بنينا الدولي، من بين الوفد عدد من ممثلي الشركات ورجال الأعمال السوريين، والممثل السوري نزار أبو حجر الشهير بكلماته في مسلسل باب الحارة “بليلة بلبلوكي”، الذي يزور لأول مرة مدينة بنغازي، رفقة عدد من الفنانين والفنانات السوريات، ووكالة الأنباء السورية والتلفزيون السوري، لتغطية فعاليات المعرض الذي يحتوي المنسوجات والمواد الغذائية والتجميلية، ومواد التنظيف، وسيشهد حفل الافتتاح ليالي رمضانية تحوي عدد من العروض المسرحية والفنية المختلفة.( وال – بنغازي ) ع ج / س ع

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