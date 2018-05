الأرجنتين تبقي على سعر الفائدة المرتفعة لإنقاذ عملتها

المتوسط:

أعلنت لجنة السياسة النقدية في الأرجنتين، يوم امس الثلاثاء، أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة القياسي عند 40 في المئة، موضحة أن الفائدة المرتفعة ضرورية لإحتواء ضغوط التضخم الناتجة عن ضعف العملة المحلية (البيزو).

وهبط البيزو بنسبة 15.5 في المئة منذ بداية مايو أيار إلى 24.5 مقابل الدولار الأمريكي، وقال البيان إن سعر الفائدة القياسي ”يجب أن يبقى عند مستويات مرتفعة لإحتواء انتقال الانخفاض في قيمة البيزو إلى الأسعار“.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا تراجع البيزو إلى 25 مقابل الدولار.

وقال البنك في بيانه، إنه يتمسك بالمستوى المستهدف للتضخم البالغ 15 بالمئة للعام الحالي وهو هدف يعتبره بعض الخبراء الاقتصاديين غير واقعي، وبلغ التضخم في 12 شهرا حتى أبريل نيسان 25.5 في المئة.

ودفع الهبوط الحاد في العملة المحلية البنك المركزي إلى بيع احتياطيات ورفع أسعار إلى 40 في المئة في الرابع من مايو أيار، وبعد أيام طلبت الحكومة ”ترتيبا استثنائيا لإتاحة قرض احتياطي“ من صندوق النقد الدولي.

والسعي إلى اتفاق مع صندوق النقد مخاطرة سياسية للرئيس موريسيو ماكري. ويلقي الكثير من الأرجنتينيين باللوم على صندوق النقد في الانهيار المالي للبلاد في 2001 الذي تخلله عجز عن سداد سندات سيادية وانخفاض حاد في قيمة العملة زج بملايين الأرجنتينيين من الطبقة المتوسطة في الفقر.

