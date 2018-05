أمريكا تدرس تخفيض صادرات الصلب والألومنيوم الأوروبية

المتوسط:

قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إجراءات تجارية لخفض صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة بحوالي 10 بالمئة.

في دلالة على أن تنازلات عرضتها بروكسل للحصول على إعفاء دائم من الرسوم الجمركية الأمريكية لم تلب مطالب البيت الأبيض.

وفرض ترامب رسوم استيراد بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و10 بالمئة على الألومنيوم، مشيرا إلى إعتبارات الأمن القومي، لكنه منح المنتجين في الاتحاد الأوروبي إعفاء حتى أول يونيو حزيران انتظارا لنتيجة المحادثات.

وقالت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم في وقت سابق يوم الثلاثاء إن مقترحات الاتحاد لفتح أسواقه على نحو أوسع أمام المنتجات الأمريكية، بما في ذلك السيارات، يبدو أنها لم تقنع واشنطن برفع التهديد بفرض رسوم استيراد على واردات الصلب والألومنيوم من دول الاتحاد.

