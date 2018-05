إيرادات مصر من السياحة تقفز نحو 83.3%

المتوسط:

صرح مسؤول حكومي، اليوم الأربعاء، أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت نحو 83.3 بالمئة إلى حوالي 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام، مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 37.1 بالمئة إلى 2.383 مليون سائح.

وأضاف المسؤول بحسب “سكاي نيوز”، أن عدد الليالي السياحية بلغ 23.8 مليون ليلة في الربع الأول، حيث زاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المواطنين، ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة خلال السنوات الماضية،التي شهدت فيها البلاد الكثير من الأعمال الإرهابية.

