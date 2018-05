تراجع أسعار النفط بفعل توقعات زيادة الإمدادات

المتوسط:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بأن منظمة أوبك قد تزيد الإمدادات في وقت قريب للغاية ربما في مطلع يونيو، على الرغم من الدعم الذي تلقاه السوق من المخاطر الجيوسياسية.

وانخفضت عقود برنت 4 سنتات إلى 79.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش بعد أن قفزت 35 سنتا، الثلاثاء.

وكان برنت بلغ 80.50 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.

وهبطت كذلك عقود الخام الأميركي سنتين إلى 72.18 دولار للبرميل بعد أن قفزت أمس إلى 72.83 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.

ومن المحتمل أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للنفط زيادة إنتاج النفط في وقت قريب للغاية ربما في يونيو بسبب مخاوف بشأن الإمدادات الإيرانية والفنزويلية وبعدما أثارت واشنطن القلق من أن مسيرة النفط الصعودية تذهب أبعد مما ينبغي.

