المتوسط:

أعلنت وزارة التخطيط المصرية اليوم الأربعاء أن العجز التجاري للبلاد تراجع 11 بالمئة في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2017-2018 في حين زادت الصادرات غير البترولية 12 بالمئة.

ولم يشر بيان الوزارة إلى حجم الواردات أو الصادرات أو العجز التجاري، كما لم يعقب مسؤولي الوزارة بشأن الأرقام.

وقالت الوزارة إن ”عدد شهور تغطية الواردات السلعية (زادت) من 3.1 شهرا في يونيو (حزيران) 2013 إلى أكثر من ثمانية أشهر في أبريل (نيسان) 2018“.

The post تراجع العجز التجاري المصري مع زيادة الصادرات غير البترولية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية