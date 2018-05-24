شحن أول كمية من غاز “البروبان” إلى إيطاليا منذ أربع سنوات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن شحن أول كمية من غاز “البروبان” إلى إيطاليا يوم الأحد الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيانها اليوم الأربعاء، أن كمية غاز “البروبان” قد شحنت إلى إيطاليا من ميناء الزويتينة النفطي على متن الناقلة (غاز كونكورد)، وتقدر بنحو 61.761 برميل.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن هذه الشحنة تعد الأولى من نوعها التي ترسل إلى إيطاليا منذ توقف معمل الغاز بميناء الزويتينة قبل أربع سنوات.

يذكر أن غاز “البروبان” والذي يعرف أيضا باسم الغاز النفطي المسال، هو مركب كيميائي ويتم اشتقاقه من خلال تقطير النفط، أو أثناء عمليات استخراج الغاز الطبيعي، ويستخدم كبديل للوقود، وفي صناعة التبريد.

منطقة المرفقات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر