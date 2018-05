تراجع الدولار يؤدي لارتفاع أسعار الذهب

المتوسط:

تزايدت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته أمام سلة من العملات بينما فسر مستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي على أنه لا يشير إلى زيادات سريعة في أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي أن معظم صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي يعتقدون أن زيادة أخرى في أسعار الفائدة ستكون مبررة ”قريبا“ إذا لم يطرأ تغيير على آفاق الاقتصاد الأمريكي.

ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب أقل جاذبية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1293.49 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ الخامس عشر من مايو أيار عند 1297.84 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1289.60 دولار للأوقية. وبعد نشر محضر اجتماع المركزي الأمريكي ارتفعت 0.1 بالمئة إلى 1293.1 دولار في التعاملات اللاحقة على التسوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 16.45 دولار للاوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.30 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 979.10 دولار للأوقية.

