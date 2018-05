مصر توقع مناقصة ضخمة للربط الكهربائي مع السعودية

المتوسط:

أكد وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توقيع عقود مناقصة الربط الكهربائي مع السعودية، نهاية يونيو المقبل.

وأوضح الوزير المصري أن توقيع العقود يعتبر تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع وتشغيله في عام 2021، معتبراً إياه نموذجا مثاليا لهذا النوع من المشروعات، نظرا لاختلاف ساعات الذروة في البلدين في الصباح والمساء.

وقال شاكر، إنه بالنسبة لمشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، فإنه تم الاتفاق على نقطة الربط في مصر وستكون في منطقة غرب دمياط، موضحاً أنه مع اكتمال المشروع ستكون القاهرة مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين 3 قارات، مشيراً إلى أن مصر ترتبط كهربائياً مع كل من الأردن وليبيا.

ولفت إلى أن مصر تشارك بفاعلية في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، خاصة مع دول الجوار، وأن القاهرة وقعت اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي للتعاون في عدد من المجالات، أهمها الربط الكهربائى العالمي.

