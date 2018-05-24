أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس 24/5/2018 وسعر الذهب والفضة

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 24 مايو 2018 بشكل طفيف لكنه استمر بالصعود للاسبوع الثاني على التوالي مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.840دينار مقارنة بـ 6.780 دينار عند الاغلاق امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون تراجع صعد سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغه سعره اليوم 8.003 دينار مقارنة بـ 7.988 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 9.124 دينار مقارنة بـ 9.109 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث1

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.820 دينار 6.800 دينار اليورو 7.980 دينار 7.900 دينار الجنية الاسترليني 9.098 دينار 9.018 دينار الليرة التركية 1.442 دينار 1.362 دينار الدينار التونسي 2.62 دينار 2.54 دينار الجنية المصري 0.381 دينار 0.301 دينار الدولار الكندي 5.297 دينار 5.217 دينار الدينار الاردني 9.610 دينار 9.530 دينار حوالات دبي-تركيا 6.820 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.800 دينار كاش – 8.250 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.660 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.540 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 205 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 239 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 273 دينار

كسر الفضة = 3 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.