بحضور ” صنع الله” الجمعية العمومية لشركة زلاف تعقد اجتماعها الأول

قامت الجمعية العمومية لشركة زلاّف للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بعقد اجتماعها الاول لهذا العام بحضور المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رئيس الجمعية العمومية.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بمشاركة رئيس لجنة إدارة شركة زلاف الدكتور ” خليفة عبد الصادق ” ، وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة ومدراء الإدارات والمدراء العامون ورئيس واعضاء لجنة المراقبة بالشركة انشطة الشركة وبرامجها في مجالات الاستكشاف وانتاج النفط والغاز مع بداية عام 2020 ، وخلق التنمية المستدامة المكانية، لمناطق الجنوب و حوض سرت و برامج التنمية المستدامة في الأماكن المحيطة بمواقع عملياتها بأحواض غدامس ومرزق و سرت .

وتخلل الاجتماع عرض مرئي عن أهم المراحل المصاحبة لتأسيس الشركة، وأهدافها لسنة 2018م، والأعمال المنجزة في 2017 ، وخططها الاستراتيجية المستقبلية والآنية في المجالات المختلفة كالاستكشاف، والتطوير الهندسي للمشاريع، والجدوى الاقتصادية لمشروع تطوير القطع الامتيازية للشركة، والهيكل التنظيمي المقترح وملحقاته، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الميزانية الرأسمالية والتشغيلية لعامي 2017 – 2018.

