عاجل: سبعة شهداء على الأقل في انفجار سيارة مفخخة ببنغازي

بنغازي 25 مايو 2018 (وال) – استشهد سبعة أشخاص على الأقل بينما جرح نحو عشرون آخرون في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة بنغازي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إن سبعة أشخاص على الأقل استشهدوا بينما أصيب نحو 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء انفجار سيارة مفخخة بشارع جمال عبدالناصر التجاري وسط بنغازي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الافصاح عن هويته إن هذه الإحصائية من مختلف مستشفيات بنغازي.

ووفقا لمراسلي وكالة الأنباء الليبية فإن أعمدة الدخان تصاعدت في المكان الذي يقع خلف فندق تيبستي حيث تقام أمام باحته معرض ليبي سوري لبيع الملابس.

وقال مراسل وال إن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف ومدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي وصلا لمكان الانفجار لتفقد الأوضاع وسط هرع رجال الإطفاء والإسعاف لنقل المصابين.

واتهم المصدر الأمني الخلايا الإرهابية النائمة بالوقوف خلف الانفجار بهدف ارسال رسالة مفادها أن بنغازي ليست آمنة.(وال- بنغازي) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال