تدهور التموين يربك النفط الليبي 

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا طارئاً، الخميس، ناقش من خلاله المشاكل التي تواجهها المؤسسة في تزويد الحقول والموانئ النفطية بالتموين اللازم لسد حاجة العاملين داخلها.

وحضر الاجتماع كل من المستشار القانوني بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصباح معتوق، وعضو مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير، ودير عام الشؤون القانونية، خلف الله إبراهيم، ومدراء الجهات الإدارية بالشركة الوطنية للتموين.

وناقش الاجتماع الحاجات التموينية للمؤسسة الوطنية خاصة خلال شهر رمضان، وحجم تأثيرها على مستوى أداء القطاع النفطي المتوقف على الأطقم العاملة ومدى جاهزيتها لأداء عملها بأفضل صورة ممكنة.

كما تناول الاجتماع الطارئ الأوضاع المالية التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط وانعكاسها على مستوى الانتاج النفطي.

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