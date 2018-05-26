سيالة يدعو الروس للمشاركة في المشاريع الكبرى

أعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد طاهر سيالة، أن ليبيا ترغب بعودة الشركات الروسية لعملها في البلاد، مشيرا إلى أن البلاد تجري تفاوضا على شراء 750 ألف طن من القمح الروسي.

وقال سيالة في تصريح لوكالة “سبوتنيك” على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن ليبيا تأمل من الروس أن يعودوا إلى المشاريع، التي وقعتها روسيا مع ليبيا وأيضا أن يشاركوا في المشاريع الكبرى، التي تطرح لإعادة بناء ليبيا لاسيما في مجال الكهرباء، والشراكة في الغاز والنفط والسكك الحديدية، بالإضافة للشراكة في بعض التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة.

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