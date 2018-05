“بن سلمان” يستثني الشركات الألمانية من العطاءات الحكومية

المتوسط:

أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمرا بألا يتم ترسية أي عقود حكومية على شركات ألمانية بعد الآن، في دلالة على استمرار حالة الغضب من سياسة برلين الخارجية.

وأضافت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أمس الجمعة، إن الخطوة ستلحق الضرر على الأرجح بشركات ألمانية كبرى مثل “سيمنس” و”باير” و”دايملر” لصناعة السيارات.

وتوترت العلاقات بين ألمانيا والسعودية، العام الماضي بعد تصريحات لوزير الخارجية الألماني آنذاك زيغمار غابرييل عن الأزمة السياسية في لبنان على إثرها استدعت المملكة سفيرها في ألمانيا للتشاور.

وتعتبر السعودية شريكا تجاريا كبيرا لألمانيا، فقد استوردت منها ما قيمته 6.6 مليار يورو (7.7 مليار دولار) في 2017، وفقا لمكتب الإحصاءات الألماني.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية ذكرت في مارس أن هيئات حكومية أبلغت بعدم تجديد بعض العقود غير الضرورية مع شركات ألمانية.

