رد ناري لوزير مالية الوفاق على قرار الكبير بشأن وقف صرف الميزانية

رد وزير مالية الوفاق المفوض (أسامة حماد) على قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي (الصديق الكبير) بشأن وقف تنفيذ الترتيبات المالية، والاكتفاء بصرف المرتبات والضروريات القصوى.

حماد قال في أول رد فعل رسمي، بأن الترتيبات المالية للعام 2018م، تمت بمشاركة (المجلس الرئاسي وحكومته، مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية).

وأضاف في بيان له تحصلت ليبيا نيوز على نسخة منه، بأنه “قرار تنفيذ الترتيبات المالية أضحى لزاما قانونا”.

ودعا حماد من يريد محاربة الفساد أو لديه تخوف من هدر المال العام ، إلى اتباع القنوات والإجراءات القانونية، ومن بينها اقرار الرقابة المصاحبة طيلة العام المالي.

وطالب حماد بوقف المزايدات بالقول “الشعب الليبي أصبح يدرك ما يحاك من طبخ سياسي، ولم يعد يأبه بالشعارات الرنانة، ويكفي رفع الرايات الحمراء، فلا أحد وصي على الشعب”.

وشدد حماد على ألا “تستخدم مؤسسات الدولة مراكزها القانونية في الصراعات السياسية أو لتحقيق مكاسب لطرف سياسي ما، يكون المواطن هو ضحيتها”.

ورحب حماد بدور ديوان المحاسبة، مستدركا بالقول “وفقا للقانون يستوجب اخطار الجهات الحكومية بملاحظاته ونتائج مراجعته وتلقي الردود من تلك الجهات”.

وأضاف حماد “في حالة التأكد من وقوع مخالفات تمثل جنح أو جنايات وجب عليه احالة الأشخاص المرتكبين لها للتحقيق، وعرض تلك الجرائم أمام القضاء ليقول كلمته فيها”.

وتمنى حماد أن يؤدي ديوان المحاسبة دوره “بنزاهة وشفافية وعلى أسس مهنية دون تأجيج للشارع والرأي العام أو أي توظيف في غير سياقه”.

وأعلن حماد تشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة المالية لدراسة تقرير ديوان المحاسبة والتحقق مما ورد فيه، واتخاذ ما يلزم حياله.