تنوية هام من المركزي حول الاعتمادات ومستندات رسم التحصيل ومخصصات أربات الأسر

اصدر مصرف ليبيا المركزي تنويهاً هاماً بخصوص ما صدر عنه من قرار يوم الخميس الماضي 24 مايو 2018 بشأن وقف الصرف على بنود وأبواب الترتيبات المالية المعتمدة لعام 2018 بإستثناء باب المرتبات والدعم.

وقال المصرف في بيان صادر عنه حصل ليبيا نيوز على نسخة منه, أن قرار البنك لن يتعدى إلا أوجه الصرف الضرورية التي لا تحتمل التأخير ويترتب على إيقافها زيادة في معاناة المواطنين.

وأكد البنك أن قرار الايقاف لا يشمل الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل الجاري العمل على تنفيذها, كما لا يشمل صرف مخصصات أرباب الأسر ونحوها.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس الصديق الكبير قد أصدر قرارا بإيقاف صرف كل نفقات الدولة باستثناء المرتبات والدعم, سعياً منه الحفاظ على موارد الدولة واحتياطاتها.