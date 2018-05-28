وزير العمل الليبي: 1.8 مليون موظف في القطاع الحكومي

كشف وزير العمل بحكومة الوفاق الوطني، المهدي الأمين، أن القطاع الحكومي يشهد تكدسا وظيفيا، ويبلغ عدد الموظفين في الدولة قرابة 1.8 مليون موظف.

وأوضح الأمين، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الصينية، أن حجم المخصصات المالية لدفع رواتب القطاع الحكومي بموجب الموازنة تجاوز 17 مليار دولار، وهو ما يعني أن أكثر من نصف قيمة الموازنة تذهب لسداد مرتبات العاملين في قطاعات الدولة.

وأضاف الأمين أن هناك خلل كبير في سياسة التوظيف، ونحن نقوم بالتواصل وتكثيف التعاون مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لوضع التشريعات اللازمة والجاذبة لشركات القطاع الخاص، لتخفف عنا هذا الحمل وتستوعب الشباب لديها، ولقد تم فعلياً تشكيل لجنة تنفيذية لدراسة فرص الاندماج مع القطاع الخاص، لتوفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب الليبي.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني مطلع مايو الجاري قيمة الموازنة العامة للعام 2018، حيث بلغت 31 مليار دولار أمريكي.

وتجاوز حجم المخصصات لدفع رواتب القطاع الحكومي بموجب الموازنة 17 مليار دولار ، وهو ما يعني أن أكثر من نصف قيمة الموازنة تذهب لسداد مرتبات العاملين في قطاعات الدولة.

وبلغت نسبة البطالة في ليبيا بحسب الإحصاءات الرسمية 5.5 %، في حين يواجه الاقتصاد الليبي صعوبات كبيرة، بسبب الاعتماد الكلي على النفط كمورد وحيد للدخل، ما يجعله متأثراً بتذبذب الإنتاج والأسعار العالمية.

يذكر أن ديوان المحاسبة قد أوضح في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر الأربعاء الماضي، أن القطاع الحكومي يعاني من التكدس الوظيفي، رغم نجاحهم في تقليص عدد الموظفين الذي لديهم ازدواجية عمل.

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