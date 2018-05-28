وزير مالية الوفاق يعلن عن تشكيل لجنة فنيّة للتحقق بما ورد في تقرير ديوان المحاسبة

أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، عن تشكيل لجنة فنيّة تضم وكيل الوزارة ومديري الإدارات المعنية، لدراسة تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2017، والتحقق بما ورد به واستخلاص النتائج الفنية.

وأشار حماد، في بيان له وزعه المكتب الإعلامي للوزارة على الصحفيين، إلى أنّها ستقوم بمتابعة كافة الملاحظات والعمل على تصحيحها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التوصيات مرحبة في الوقت نفسه بقيام الأجهزة الرقابية بدورها في المتابعة والتصحيح واكتشاف الأخطاء واستدراكها وضمان عدم تكرارها.

ودعا حماد إلى ضرورة معاقبة المخالفين إن ثبت تورطهم، مطالبة ديوان المحاسبة بإخطار الجهات الحكومية بملاحظاته ونتائج مراجعته وتلقي الردود من تلك الجهات، لافتة إلى أنه في حال التأكد من وقوع مخالفات تمثل جنحا أو جنايات وجب عليه إحالة الأشخاص المرتكبين لها للتحقيق وعرض تلك الجرائم أمام القضاء.

وشدّد وزير المالية على ضرورة مباشرة تطبيق الترتيبات المالية للعام 2018 التي أقرت مؤخرا والابتعاد عما وصفه بالتخوف من الفساد إهدار المال العام، معالجة الفساد وإهدار المال العام لديه قنوات قانونية لمراقبته والحد منه من قبل الأجهزة الرقابية طيلة العام المالي.

يشار إلى أن ديوان المحاسبة وخلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء كشف عن الإنفاق الحكومي العام خلال العام الماضي والذي بلغ أكثر من 32 مليار دينار .

وأضاف الديوان أن إنفاق الحكومات المركزية في طرابلس للأعوام الثلاثة الماضية تجاوز 256 مليار دينار، بينما بلغ إنفاق حكومة البيضاء خلال السنوات الثلاث الماضية 21 مليار دينار.

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