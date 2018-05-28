محكمة فرنسية تحكم لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

قال مدير المكتب القانوني بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، محمود الطويل، الاثنين، إن هيئة التحكيم المختصة بغرفة التجارة الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس حكمت برفض الدعوى المرفوعة من شركة (WAY2B) البرتغالية ضد الجهاز.

وأوضح، الطويل، للرائد، أن الحكم الصادر، الخميس، كان حكماً نهائياً وقضى برفض طلبات الشركة المتمثلة في إلزام الدولة الليبية بصرف تعويضات ومبالغ مالية كانت تقدر بملايين اليوروات، مضيفا أن المحكمة حملت الشركة البرتغالية مصاريف القضية وأتعاب المحكمين بالنيابة عن الدولة الليبية.

يشار إلى أن محكمة فرنسية قد قضت في ديسمبر الماضي لصالح مصرف ليبيا المركزي بمبلغ 100مليون دولار كانت تحتجزها شركة الخرافي الكويتية.

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