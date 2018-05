مدير مركز القاهرة للدراسات يكشف حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا

المتوسط:

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تقرير حديث، أن القارة الأفريقية تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن القاهرة الأفريقية تمتلك نحو 30% من الثروة المعدنية بالكامل في العالم، و8% من الاحتياطيات النفطية و7% من احتياطي الغاز.

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات مصر في القارة الأفريقية يبلغ نحو 7.9 مليار دولار موزعة على 62 مشروعًا، بقطاعات البناء والتشييد، والكيماويات، والتعدين، والمستحضرات الطبية والدوائية، بالإضافة إلى الاتصالات والخدمات المالية.

كما أن هناك نحو 32 اتفاقية استثمار ثنائية مع الدول الأفريقية، منها 11 اتفاقية سارية المفعول.

