الرئيس الإيطالى ماتاريللا يرفض قبول ترشيح “يهودية” وزيرة للمالية

الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريللا رفض قبول ترشيح وزير مالية يهودية، مما دفع حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة وحزب العصبة اليمينى المتطرف للتخلى عن محاولة تشكيل إدارة.

وكتب هولغر شميدنغ، كبير الاقتصاديين فى بنك بيرينبيرج، “لقد أوضح ماتارلا أنه لن يسمح لأى سياسة يمكن أن تضع إيطاليا على منحدر زلق نحو مواجهة كبرى مع الاتحاد الأوروبى يمكن أن تهدد عضوية إيطاليا فى اليورو”. فى مذكرة بحثية يوم الاثنين.

وقد ارتفع اليورو فى وقت مبكر يوم أمس الاثنين مع الأسهم الإيطالية والسندات الحكومية فى اعقاب التعرض لضغوط شديدة فى الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف من أن برنامج الأحزاب الشعبوية البالغ 100 مليار يورو (118 مليار دولار) فى التخفيضات الضريبية والتعهدات بالإنفاق يمكن أن يؤدى إلى أزمة مالية فى البلد المثقل بالديون ومنطقة اليورو الأوسع.

هذا الارتفاع يشير إلى القلق الحادث فى إيطاليا بسبب تشكيل الحكومة وبحسب موقع cnn فإن التخوف بين المستثمرين من فشل حزبين إيطاليين شعبيين، فى تشكيل حكومة سرعان ما أفسح المجال أمام مخاوف من إمكانية إجراء انتخابات جديدة فى وقت لاحق من هذا العام للتصويت على مستقبل اليورو .

لكن هذه المكاسب تبخرت بسرعة حيث ركزت الأسواق على مستقبل غير مؤكد لإيطاليا، وهى عضو مؤسس لعملة اليورو وثالث أكبر اقتصاد لها.

انخفض مؤشر سوق الأسهم الإيطالى الرئيسى بنحو 2٪ فى بداية جلسة التداول بعد الظهر.وقال كيت ياكيس، استراتيجى العملات فى بنك سوسيتيه جنرال: “لقد عادت العملية الانتخابية إلى المربع الأول مع الكثير من الإرادة السيئة “. “الانتخابات الجديدة هى الآن أكثر احتمالا والانتخابات نفسها فى خطر التحول إلى استفتاء بحكم الواقع على عضوية اليورو“.

دفعت سنوات الركود ونقص الإصلاح ديون الحكومة الإيطالية إلى أكثر من 2 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار)، وهو ما يعادل أكثر من 130٪ من الناتج الاقتصادى السنوى. هذا هو ثالث أعلى مستوى مديونية فى العالم بعد اليابان واليونان.

وقال الرئيس الإيطالى”ان عدم التيقن فى موقفنا فى اليورو أثار قلق المستثمرين والمدخرين الدوليين والايطاليين الذين استثمروا فى سنداتنا الحكومية وفى صناعاتنا.”

“الزيادة فى انتشار السندات، يوما بعد يوم، تزيد من ديوننا العامة وتقلل الإنفاق الحكومى على البرامج الاجتماعية. الخسائر فى سوق الأوراق المالية، يوما بعد يوم، تحرق موارد ومدخرات صناعاتنا ومن تلك “لقد استثمروا. وهم يرقى إلى مخاطر ملموسة لمواطنينا والعائلات الإيطالية“.

