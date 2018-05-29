المركزي يرفع قرار “اقتصار الصرف”، ويرحب ببيان الأعلى للقضاء بشأن تقرير الديوان

رفع مصرف ليبيا المركزي، قراره بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على أبواب المرتبات والدعم والضروري من الإنفاق فقط، استجابة للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام.

وصدر هذا القرار خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الإثنين بطرابلس، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ورئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية محمد تكالة، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ووكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بالمصرف والمجلس الرئاسي.

ورحب المجتمعون، بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي عقد اجتماعاً استثنائياً أمس لدراسة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة، وقرّر إحالة الأمر إلى مكتب النائب العام لإجراء ما يلزم من تحقيقات عاجلة لتقديم مَن يثبت تورّطه في تهم الفساد المالي إلى المحاكمة، مطالباً الديوان بإرفاق محاضر الاستدلالات وكافة الوثائق والمستندات والأدلة التي تؤيد الاتهامات والوقائع التي وردت في التقرير.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد طالب النائب العام بدراسة تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2017 بشكل عاجل، وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه إلى العدالة، بحسب بيانه الذي نشر أمس الإثنين.

وأكد المجتمعون، على احترام كافة مؤسسات الدولة، وضرورة احترام اختصاص كل مؤسسة والتشريعات المنظِّمة لعملها، والعمل على حصر الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة وتجميعها، وإعداد الردود بشأنها كلٌ فيما يَخُصَّه خلال أجلٍ لا يتعدّى أسبوعين مِن تاريخه.

وشدد الحاضرين في الاجتماع، على ضرورة العمل على تسريع إجراءات الإصلاح واتخاذ خطوات عملية، والتأكيد على تعاون الأطراف المعنيّة ومؤسَّسات الدولة لإنفاذ تلك الإصلاحات فور استكمال الاستعدادات اللازمة لاتخاذها، وفق ما نشره المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني.

وقد استعرض الحضور الأوضاع العامة، وملاحظات الأطراف المشاركة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر مؤخراً، وما تضمَّنه مِن ملاحظات وآراء، كما ناقشوا برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

وكان ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك قد نشر يوم الأربعاء الماضي، تقريره السنوي للعام 2017، والذي كشف فيه عن فساد مالي كبير وإهدار للأموال الدولة من قبل الحكومات في البلاد وأعضاء من المجلس الرئاسي والبرلمان ووزراء ومسؤولين أخرين.

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