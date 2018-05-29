صنع الله: سنرد على المحاسبة ب”الحجة والدليل”

أبدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، “تعجبه” على جزء كبير من الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة حول قطاع النفط.

وقال صنع الله في بيان إن، المؤسسة لم تجد ما يعزز اتهام الديوان لها بالإخلال بمبدأ فصل الاختصاصات، مضيفا أن “الوطنية للنفط” تعمل وفق قانون إنشائها ولكل شركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وتعمل لتحقيق أنشطتها وفق القانون.

وبشأن ملاحظة ديوان المحاسبة بأن المؤسسة امتنعت عن تقديم بعض البيانات والمعلومات، أكد صنع الله أن مؤسسته قامت بتوفير مكتب دائم لأعضاء ديوان المحاسبة ومنحهم إمكانية الدخول على منظومة الحسابات المالية، وأيضا تم منح أعضاء الديوان كل المستندات والوثائق التي طلبوها.

ولفت صنع الله إلى أن أعضاء ديوان المحاسبة لم يسجلوا يوما أي اعتراض أو ملاحظة عن امتناع أو إخفاء بيان أو معلومة عنهم، باستثناء مجالس إدارة الشركة لأسباب تم توضيحها يوم 20 مارس 2018.

وأبدى صنع الله استغرابه من إدراج تقرير ديوان المحاسبة بعض الشركات، ومنها الخاصة، التي ليس لها علاقة بالمؤسسة وشركاتها، كشركة ليبيا نفط وشركة الطرق السريعة.

وانتقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ملاحظة الديوان حول عدم وصول المؤسسة إلى معدلات الإنتاج المستهدفه، وقال إن تأخر صرف المستحقات للقطاع وتأخير موافقات الديوان والاعتداءات شبه اليومية على المرافق النفطية حال دون الوصول إلى المعدلات المستهدفة.

وأكد صنع الله أن المؤسسة بصدد الرد على كل الملاحظات الواردة بملاحظات تقرير ديوان المحاسبة على قطاع النفط “نقطة بنقطة” وبالحجة والدليل، مع اتخاذ كافة الوسائل القانونية حال عدم قيام الديوان بمعالجة “الادعاءات”.

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