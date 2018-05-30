أميركا تُصعّد تجاريا مع الصين

(رويترز)- قالت الولايات المتحدة الثلاثاء، إنها ستواصل تحركاتها فيما يتعلق بالتجارة مع الصين بعد أيام من إعلان واشنطن وبكين حلا مؤقتا لنزاعهما.

وذكر البيت الأبيض في بيان أنه بحلول 15 يونيو، ستصدر واشنطن قائمة تضم سلعا صينية بقيمة تبلغ نحو 50 مليار دولار ستخضع لرسوم جمركية نسبتها 25 بالمائة. كما ستواصل الولايات المتحدة العمل سعيا لإقامة دعوى ضد الصين في منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أنه بنهاية يونيو ستعلن الولايات المتحدة عن قيود تجارية و”رقابة أكبر على الصادرات” تشمل أشخاصا وكيانات صينية “مرتبطة بالاستحواذ على تكنولوجيا مهمة صناعيا”.

من جهتها عبرت الصين عن دهشتها من بيان البيت الأبيض، وقالت إن البيان يناقض التوافق الذي توصل إليه الجانبان في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة التجارة في بيان لها إن الصين حثت الولايات المتحدة على التحرك بما يتفق مع روح البيان المشترك الذي أصدراه في الآونة الأخيرة، مضيفة أن الصين لديها الثقة والقدرة والخبرة التي تمكنها من ضمان مصالحها الأساسية.

وفي منتصف مايو، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة الأميركية. وأبلغت وزارة التجارة الأميركية نواب البرلمان الأسبوع الماضي بأنها توصلت إلى اتفاق لإعادة شركة زد.تي.إي الصينية للاتصالات إلى النشاط.

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