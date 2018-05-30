دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني يبحث أوضاع النازحين مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية

قرنادة 30 مايو 2018 (وال) ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني الثلاثاء، أوضاع النازحين في مختلف مناطق البلاد خلال اجتماع عقده مع معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مسعود صوة.

وبحث دولته خلال الاجتماع أبرز ماقدمته الوزارة لنازحي تاورغاء في منطقة قرارة القطف رغم الظروف المالية التي تمر بها الحكومة، كما بحث أبرز الاستعدادات للوزارة لتذليل الصعاب التي من الممكن أن تواجه نازحي بلدية درنة الفارين من قبضة الجماعات الإرهابية التي يقاتلها الجيش حاليا.

وتناول الاجتماع بالتفصيل ما قدمته مكاتب الشؤون الاجتماعية في البلديات من سلال رمضانية على الأسر المسجلة لديها وتحتاج لمثل هذا النوع من الإعانات.(وال – قرنادة)

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