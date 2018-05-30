الصين تشكو “التهور” الأميركي وتتعهد بالرد

(رويترز)- انتقدت الصين بشدة الأربعاء، تهديدات جديدة من البيت الأبيض بشأن التجارة قائلة أنها جاهزة للرد إذا كانت واشنطن تسعى إلى حرب تجارية، وذلك قبل أيام من زيارة مزمعة لوزير التجارة الأميركي ويلبور روس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ للصحفيين “نحن نحث الولايات المتحدة على الوفاء بوعدها وملاقاة الصين في منتصف الطريق في إطار روح البيان المشترك”، مضيفة أن الصين ستتخذ إجراءات “حازمة وقوية” لحماية مصالحها إذا أصرت واشنطن على التصرف “بطريقة تعسفية ومتهورة”.

وقالت الصين إنها سترد بالمثل على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على بضائع صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه التطورات سيكون لها أي تأثير على زيارة روس المزمعة إلى الصين. وأحالت وزارة الخارجية الصينية الاسئلة إلى وزارة التجارة التي لم ترد على رسالة بالفاكس تطلب تعقيبا.

وفي تغيير غير متوقع في لهجتها قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها ما زالت تحتفظ بتهديدها لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 50 مليار دولار إذا لم تعالج بكين مسألة سرقة الملكية الفكرية الأميركية.

وقالت واشنطن أيضا إنها ستمضي قدما في فرض قيود على استثمارات الشركات الصينية في الولايات المتحدة وأيضا ضوابط للتصدير على البضائع المصدرة إلى الصين.

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