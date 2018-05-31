مدير مبنى الدعوة الإسلامية بنغازي يكشف لـ”وال” أضرار المبنى

بنغازي 30 مايو 2018 ( وال ) – استعرض مدير فرع جهاز إدارة وصيانة مبنى الدعوة الإسلامية بنغازي، الأستاذ زكي الشاعري، آخر التطورات الجارية بمبنى الدعوة الإسلامية وأعمال الصيانة وأضرار المبنى التي تعرض لها خلال فترة الحرب على الإرهاب.

وقال الشاعري إن المبنى تعرض إلى عدة قذائف وإصابات من بداية عملية الكرامة إلى يوليو 2018, وكانت القذيفة الأولى في شهر نوفمبر 2014 والتي أدت إلى إصابة أحد الأعمدة في الطابق الحادي عشر ما إلى تسرب مياه منظومة الحريق وإتلاف منظومة التكييف، ثم تعرّض المبنى إلى قذيفة أخرى كانت في شهر سبتمبر 2016 أصابت الطابق الثالث وهذا ما أدى إلى خسائر كبيرة بالطابق وبأحد مصاعده.

وتابع مدير الفرع بعد ذلك نشب حريق في الطابق الثامن والذي أدى إلى حرق مجموعة من المكاتب بالكامل وتحويلها إلى ركام, وكان الحريق الأخير والأكبر في شهر يوليو في 2017 قبيل إعلان تحرير مدينة بنغازي نتج عن قذيفة في الطابق السادس وأتلف الطوابق السادس والسابع والثامن, وهي مكاتب مجهزة وأصبحت ركاماً وأدت إلى تصدعات في الخرسانة وجميع الأعمال الكهربائية، ثم في نهاية شهر أغسطس تم فتح الطريق المؤدية للمبنى فباشرنا بالعودة شيئا فشيئاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المبنى.

وواصل الشاعري موضحا، أنه مع تعرّض المبنى للسرقة قمنا كجهة مسؤولة بفتح المحاضر بالخصوص واستدعاء أصحاب المكاتب لتوثيق الواقعة فقام جهاز المرافق بإصدار تعليماته بإصدار لجنة لحصر الأضرار بالأماكن الخاصة والعامة, وجاءت بالفعل لجنة فنية من قبلهم وقاموا بحصر الأضرار التي تعرّض لها المبنى.

وقام جهاز تطوير وتنمية المدن بتشكيل لجنة فنية لحصر أضرار المبنى وتقديم تقرير كامل لإدارة المبنى, ثم قام السيد عميد بلدية بنغازي بتحويلنا إلى مكتب المشروعات بالبلدية لطلب الإعانة فيما يلزم فتم تكليف إحدى الشركات المحلية لتنظيف المبنى من المخلفات, فقامت الشركة بتنظيف الطابقين الأرضي والأول كمرحلة أولية لتنظيم العمل بالمبنى .

وأضاف مدير الفرع أن صيانة باقي الطوابق تحتاج إلى أدوات ومنظومات غير متوفرة في السوق المحلي وتحتاج إلى وقت كبير لجلبها من الخارج, أما حالياً فبدأت بعض الجهات ببدء العمل الفعلي بالمبنى مثل جهاز المشروعات والمرافق وشركتي ليبيانا والمدار ومصرف الصحاري.

وأشار الشاعري إلى أنه لازالت هناك مساعي أخرى للبدء بصيانة المطعم والكافيتيرا الموجودتين في الدور الأول أيضا، وجاري السعي وراء بعض الشركات للحصول على عرض لصيانة كاملة للمقر.

ختاماً ناشد مدير فرع جهاز إدارة وصيانة مبنى الدعوة الإسلامية بنغازي، الأستاذ زكي الشاعري، أصحاب المكاتب بالقدوم وإزالة ملفاتهم حتى تتم عملية نظافة وصيانة المبنى بشكل سليم وبدون عراقيل ونحن حالياً بانتظارهم لإزالة ما يلزمهم من محتويات ثم البدء بإجراء التنظيف الأولي وإزالة مخلفات القذائف والركام.( وال – بنغازي ) ع خ / س ع

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