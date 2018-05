النفط يقفز أكثر من 2% مع تركيز السوق على نقص في الإمدادات

المتوسط:

قفزت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة يوم الأربعاء متعافية من هبوط استمر أربع جلسات مع تعبير البنك المركزي الروسي عن الحذر بشأن خطط لزيادة المعروض من الخام وتوقعات لمحللين بانخفاض في مخزونات النفط الأمريكية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.11 دولار، أو 2.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 77.50 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.48 دولار، أو 2.2 بالمئة، إلى 68.21 دولار للبرميل.

وتعرض النفط لضغوط في الجلسات السابقة من تقارير بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا قد تخففان التخفيضات الانتاجية السارية منذ يناير كانون الثاني 2017.

وساهمت تلك التخفيضات في دفع المخزونات العالمية للانخفاض وعززت الأسعار مع وصول خام برنت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف عند 80.50 دولار للبرميل في السابع عشر من مايو أيار.

وفي الخامس عشر من مايو أيار أبلغت مصادر رويترز أن السعودية وروسيا تناقشان زيادة انتاج النفط من الدول الأعضاء بالمنظمة ومنتجين مستقلين بحوالي مليون برميل يوميا.

لكن البنك المركزي الروسي قال يوم الأربعاء إن هبوط أسعار النفط سيشكل خطرا على القطاع المالي في البلاد.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء ومن إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز هبوطا قدره 525 ألف برميل في مخزونات الخام الأمريكية.

