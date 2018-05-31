أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس 31/5/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 31 مايو 2018 بشكل ملحوظ ليستمر بموجة صعود للاسبوع الثالث على التوالي مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 7.195 دينار مقارنة بـ 7.190 دينار عند الاغلاق ليوم أمس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.376 دينار مقارنة بـ 8.370 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 9.559 دينار مقارنة بـ 9.553 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 7.175 دينار 7.155 دينار اليورو 8.353 دينار 8.273 دينار الجنية الاسترليني 9.533 دينار 9.453 دينار الليرة التركية 1.603 دينار 1.523 دينار الدينار التونسي 2.81 دينار 2.73 دينار الجنية المصري 0.400 دينار 0.320 دينار الدولار الكندي 5.563 دينار 5.483 دينار الدينار الاردني 10.113 دينار 10.033 دينار حوالات دبي-تركيا 7.16 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 6.200 دينار كاش – 9.000 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 10.200 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 10.050 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 215 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 250 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 286 دينار

كسر الفضة = 3.4 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.