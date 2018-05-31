العبار يوقع محضر أتفاق بشأن استكمال منظومة تغذية مدينة بنغازي بمياه النهر الصناعي

بنغازي 31 مايو 2018 (وال)- قام عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، بتوقيع محضر اتفاق مع عدد من الجهات لاستكمال تنفيذ مشروع خط مياه في عدد من المناطق والأحياء .

هذا وقد وقع المستشار عبد الرحمن العبار على محضر بمقر ديوان البلدية بحضور أطراف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الشركة العامة للبناء والتشييد، من أجل استكمال تنفيذ مشروع خط مياه قطر “1000مم” من حديد الزهر المبطن بالاسمنت, ابتدأ من تقاطع الطريق الدائري الخامس مع طريق المطار، حتى تقاطع الطريق الخامس مع شارع فلسطين، حيث موقع غرفة تخفيض الضغط رقم (5)، والتي من ضمن مكونات المشروع تنفيذ غرفة تخفيض الضغط، وتركيب المعدات الميكانيكية من محابس تخفيض ضغط ومحابس قفل وقطع مخصوصة .

ويعتبر خط المياه قطر “1000 مم” وغرفة تخفيض الضغط رقم (5)؛ هي مصدر التغذية بالمياه لهذه الخطوط والتي ستقوم بدورها بتغذية خطوط التوزيع القائمة بالطريق الدائري الرابع، والطريق الدائري الثالث، وشارع لبنان والأردن وطريق العروبة .

ويهدف هذا المشروع إلى استكمال منظومة تغذية مدينة بنغازي، بمياه النهر الصناعي حيث سبق في عام 1993 م؛ تنفيذ غرفة تخفيض الضغط رقم (3)، وكذلك غرفة تخفيض الضغط رقم (4)؛ ولم يتم في تلك الفترة تنفيذ غرفة تخفيض رقم (5)، لوجود عوائق مما أدى إلى تأجيل تنفيذ خط المياه قطر “1000 مم”، وغرفة تخفيض الضغط رقم (5)، مما ترتب عليه عدم وصول مياه النهر الصناعي إلى الأحياء الواقعة شمال وشمال شرق المدينة وهي تجمعات : الوحيشي، حي على بن أبى طالب (السريتي)، شبنه، حي السلام، سيدي يونس، وسط البلاد، اخربيش، بالإضافة إلى ضعف الإمداد المائي لهذه التجمعات في فصل الصيف . (وال- بنغازي) ر ت

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