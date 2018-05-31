البدء في أعمال رصف الطرق داخل نطاق بلدية بنينا

بنينا 31 مايو 2018 (وال)- باشر المجلس البلدي بنينا في عملية رصف بعض الطرق داخل نطاق بلدية بنينا .

هذا وتأتي هذه الخطوة التي بدأت أمس الأربعاء، استكمالاً للجهود المبذولة لإعادة أعمار منطقة بنينا، بما توفر للمجلس البلدى من إمكانيات مادية، وبعد توفر مادة البيتومين “الإسفلت”، حيث أدى غيابها لتعطل المشروع لعدة أشهر .

كما سيتم خلال الفترة القادمة استكمال أغلب أعمال رصف الطرق المتعاقد عليها، وسيتم كذلك بعد توفر المخصصات المالية اقتراح مسارات جديدة للطرق ورصفها . (وال- بنينا) ر ت

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