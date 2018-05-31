كندا تعلن “إجراءات انتقامية” من أميركا

(رويترز)- قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الخميس، إن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.8 مليار دولار أميركي) وستطعن في رسوم الاستيراد الأميركية على الصلب والألومنيوم بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ومنظمة التجارة العالمية.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحفي “علينا أن نعتقد أنه في مرحلة ما ستسود رجاحة العقل”.

وكان ترودو يتحدث بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة رسوم استيراد على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وقال “مما يؤسف له أن الإجراءات التي اتخذتها اليوم الحكومة الأميركية لا يبدو أنها تسير في ذلك الاتجاه”.

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