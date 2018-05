شوارع القاهرة تستعد لاستقبال أول 20 سيارة كهربائية

المتوسط:

أعلنت إحدى شركات السيارات الكهربائية، عن بيع 20 سيارة كهربائية و 20 شاحن كهربائى لشركة خاصة ، مؤكدين أن السيارات الكهربائية المتعاقد عليها بصدد الدخول لمصر خلال الشهر الجارى، وسوف يتم توريدها للشركة المتعاقد معها فور وصولهم.

وسبق أن طرحت الشركة خلال الأسبوع الماضى مبادرتين، لنشر السيارات الميكروباص والتاكسى الكهربائية، علاوة على نشر نقاط الشحن الكهربائية التى تخدم على هذه السيارات، لإحلال وتجديد التاكسى والميكروباصات المنتشرة بمدن مصر، لتصبح جميعها صديقة للبيئة، من خلال توفير البنية التحتية لهذه السيارات فى فترة لا تتجاوز عامين.

بدوره قال محمد الدوينى مدير عام الشركة المتعاقدة على شراء السيارات أنه تم التعاقد على هذه السيارات فى اطار نشر مرحلة أولى من السيارات الكهربائية فى عدد من الاماكن التى بها كثافة سكانية، والتى من بينها شارع الهرم و القاهرة الجديدة والتجمع الخامس.

وأضاف الدوينى، فى تصريحات لوسائل اعلام مصرية، أنه بمجرد استلام السيارات سوف تظهر هذه السيارات فى الشارع، حيث تعمل الشركة خلال الفترة الحالية على انهاء جميع التراخيص، لتظهر السيارات فى الشوارع خلال 90 يوما، مؤكدًا أن نشر 20 سيارة هو بمثابة اختبار للسوق وبقدر الاستجابة معها سوف يتم الدفع بسيارات اخرى.

