خلل فني يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في رأس لانوف

أدى خلل فني في توربينات إنتاج التيار الكهربائي داخل محطة التوليد المغذية للمجمع الصناعي والمنطقة السكنية في رأس لانوف، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي قرابة يومين متتاليين.

وأفادت مصادر لقناة ليبيا أن الخلل الفني تسبب في توقف جميع المرافق الخدمية في المدينة، وتذبذب الاتصالات، وخدمة الانترنت، مؤكدة سعي الفنيين في شركة رأس لانوف إلى إصلاح الأعطال وتفادي تكرار حدوثها.

وأوضحت المصادر أن الخلل الفني نتج عن عدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمحطة، وذلك بسبب نقص الإمكانيات داخل الشركة وعدم صرف ميزانية الصيانة.

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