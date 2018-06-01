شركة ماليزية تعرض على مؤسسة النفط تقنياتها في استخراج الوقود الحيوي

أخبار ليبيا 24

قدم مسؤولون من شركة بيوناس الماليزية عرضاً توضيحياً أمام لجنة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تضمن أحدث تقنيات استخراج الوقود الحيوي من شجرة “الجتروفا” بالإضافة إلى طرق استثمار المياه المصاحبة للنفط ومياه الصرف الصحي والاستفادة منها عن طريق تحويلها إلى أسمدة زراعية للتقليل من مشكلة الاحتباس الحراري.

وقدمت الشركة الماليزية عرضها أمام اللجنة التي ضمت كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، وعضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي، ونائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كجمان، وعدد من مسؤولي إدارات المؤسسة.

واستعرض الوفد الماليزي أحدث التقنيات المُستخدمة لاستخراج الطاقة وإمكانية تطبيق المؤسسة الوطنية لها والرفع من مستوى كفاءتها ومساهمتها في مكافحة عدد من المشاكل البيئية ومعالجتها، وبينها ظاهرة التصحر وأزمة الاحتباس الحراري.

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