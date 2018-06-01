“الرقابة الإدارية” ترفع قرار إيقاف وزير الاقتصاد المفوض عن العمل

رفعت هيئة الرقابة الإدارية الوقف الاحتياطي عن العمل لوزير الاقتصاد والصناعة المفوض ناصر الدرسي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها ،الخميس، أن قرارا جاء بعد استيفاء كافة الأصول القانونية وحفاظا كذلك على المصلحة العامة.

وطالبت هيئة الرقابة الإدارية الجهات المختصة بتنفيذ القرار والعمل به اعتبارا من الخميس، وفق نص البيان.

وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر حسن قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ناصر الدرسي عن العمل احتياطيا، وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

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