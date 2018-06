اليورو يدعم مكاسبه عقب موجة خسائر استمرت 6 أسابيع

المتوسط:

دعم اليورو مكاسبه يوم الجمعة متجها إلى إنهاء موجة خسائر استمرت ستة أسابيع بعد انخفاض العائد على السندات الإيطالية في أعقاب توصل حزبي الرابطة و5-نجوم لاتفاق بشأن الحكومة الائتلافية، مما قلل المخاوف بشأن إجراء انتخابات فورية.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع وارتفع العائد على السندات الإيطالية، حيث سجل العائد على السندات التي أجلها عامين أكبر زيادة يومية في 26 عاما يوم الثلاثاء.

لكن اليومين الماضيين شهدا بعض الاستقرار، حيث عوض اليورو خسائره بفضل عدة أمور من بينها جهود تشكيل حكومة وتجنب إجراء انتخابات جديدة، مما ينهى اضطرابات سياسية استمرت ثلاثة أشهر.

ولم يسجل اليورو تغيرا يذكر يوم الجمعة عند 1.1691 دولار. وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى الارتفاع 0.3 بالمئة، منهية خسائر استمرت ستة أسابيع متتالية.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 94.02 بعد أن سجل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 في مايو أيار مقابل سلة تضم عملات منافسة. لكنه تراجع من جديد صوب أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر الذي بلغ 95.03 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وسجل الدولار الكندي 1.2936 دولار مقابل الدولار الأمريكي بعدما هبط 0.65 بالمئة يوم الخميس.

وبلغ البيسو المكسيكي أدنى مستوى في 15 شهرا عند 20.050 بيسو للدولار يوم الخميس وسجل 19.85 بيسو للدولار في أحدث قراءة.

