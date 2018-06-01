أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 1/6/2018 وسعر الذهب والفضة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 1 يونيو 2018 على ارتفاع ليستمر بموجة صعود للاسبوع الثالث على التوالي مع ختام التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار 7.160 دينار عند الاغلاق ليوم أمس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع ختام تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 8.360 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وشهد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع ختام التعاملات للسوق الموازية استقراره مرتفعا وبلغ سعره 9.523 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 7.160 دينار 7.160 دينار اليورو 8.360 دينار 8.280 دينار الجنية الاسترليني 9.523 دينار 9.443 دينار الليرة التركية 1.583 دينار 1.503 دينار الدينار التونسي 2.82 دينار 2.74 دينار الجنية المصري 0.400 دينار 0.320 دينار الدولار الكندي 5.530 دينار 5.450 دينار الدينار الاردني 10.091 دينار 10.011 دينار حوالات دبي-تركيا 7.150 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 6.200 دينار كاش – 9.000 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 10.200 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 10.050 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 213 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 248 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 284 دينار

كسر الفضة = 3.3 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.