مركزي البيضاء الموازي يعلن صرف السيولة على المواطنين اعتبارا من الثلاثاء المقبل

أعلن مصرف ليبيا المركزي الموازي بالبيضاء، عن الشروع في صرف السيولة المالية على المواطنين الخاصة بعيد الفطر المبارك، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح المصرف على صفحته في “فيسبوك” أمس الجمعة، تخصيص مبلغ 340 مليون دينار لفروع المصارف التجارية الواقعة بالنطاق الإداري بالمنطقة الشرقية التي ستحال إليها يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وستوزع هذا المبلغ على المصارف كالآتي: مصرف الجمهورية 87 مليون دينار، والوحدة 89 مليون، والتجاري الوطني 75 مليون، ومصرف شمال إفريقيا 30 مليون، ومصرف الصحارى 27 مليون، والتجارة والتنمية 20 مليون، وخمسة ملايين دينار لكل من مصرفي المتوسط والإجماع العربي، ومليوني دينار للمصرف الزراعي.

يشار إلى أنه هذه المرة الأولى التي يوزع فيها المصرف المركزي بالبيضاء سيولة مالية على المواطنين لشهرين متتاليين منذ قرابة العامين، وكان قد وزع سيولة قبل شهر رمضان المبارك.

وتشهد معظم المصارف التجارية في ليبيا نقصا حادا في السيولة المالية، مما أدى ذلك إلى صعوبة حصول المواطنين على مرتباتهم الشهرية.

هذا واتفق رباعي الأزمة الليبية بالعاصمة الفرنسية باريس في التاسع والعشرين من أيار/ مايو الماضي على إلغاء الحكومات والمؤسسات الموازية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر