مركزي البيضاء يخصص 340 مليون دينار سيولة لعيد الفطر

خصص مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء 340 مليون دينار سيولة لعيد الفطر وذلك لمصارف المنطقة الشرقية.

وأوضح المصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك الخميس، بدء توزيع السيولة للمصارف يوم الأحد والاثنين القادمين، على أن تصرف للمواطنين ابتداء من الثلاثاء.

ونشر المركزي الكشوفات التفصيلية للتوزيعات على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية، ووزعت كالتالي:

مصرف الجمهورية 87 مليون دينار .

مصرف الوحدة 89 مليون دينار .

المصرف التجاري الوطني 75 مليون دينار .

مصرف شمال إفريقيا 30 مليون دينار .

مصرف الصحارى 27 مليون دينار .

مصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار.

مصرف المتوسط 5 مليون دينار .

مصرف الإجماع العربي 5 مليون دينار .

المصرف الزراعي 2 مليون دينار .

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