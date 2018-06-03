عودة الكهرباء لمدينة درنة بعد انقطاع لـ 24 ساعة

البيضاء 03 يونيو 2013 (وال)- دخلت مدينة درنة شرقي ليبيا على تمام الساعة 11 ليلاً من مساء يوم أول أمس في حالة ظلام تام من جديد .

وأوضح المتحدث باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة ربيع خليفة أن “دخول المدينة في حالة ظلام تام، كان بسبب فصل خط التميمي درنة الدائرة رقم (2 ) جهد (220 ك .ف )، ما تسبب في إطفاء عام على المدينة .

وأشار ربيع خليفة إلى أنه بعد تحديد مكان العطل؛ قام رجال الشركة العامة للكهرباء بعد إنهاء الترتيبات الأمنية وتوفير ممر آمن لهم من قبل القوات المسلحة، حفاظاً على سلامتهم قام الفنيين بإجراء عملية الصيانة، وبالفعل تم إصلاح العطل صباح هذا اليوم و إرجاع التيار الكهربائي للمدينة من جديد .

وكشف ربيع خليفة إنه سيتم استحداث مصادر جديدة للتيار الكهربائي للمدينة، حتى لا ينقطع التيار الكهربائي مجدداً .

وكان رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة قام في وقت سابق؛ بتشكيل لجنة طوارئ تعمل على مدار الساعة، لوضع كل الحلول المناسبة والبديلة فيما يتعلق بموضوع الكهرباء .

وطمأنت الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة سكان مدينة درنة، بأن كل هذا لن يكون عائق أمام الهيأة ورجال الشركة العامة للكهرباء، وأن فريق الهيأة جاهز لرفع المعاناة وتوفير الكهرباء للمدينة في كل الأوقات.

يُشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أعلن الثلاثاء الماضي، عن دخول مدينة درنة في حالة ظلام تام “بلاك آوت”، بسبب استهداف أحد خطوط نقل الطاقة من قبل الجماعات الإرهابية .

وأشار الناطق الرسمي باسم الهيأة إلى أنه بعد التنسيق مع غرفة عمليات الكرامة ورجال الشركة العامة للكهرباء، بشأن توفير ممر آمن لرجال الشركة لإصلاح العطل وإرجاع الكهرباء للمدينة، إلا أن الجماعات الإرهابية لم تسمح بدخول فرق الصيانة لإصلاح العطل، وعقب ذلك تمكن فريق الصيانة من إصلاح الأعطال وعادت الكهرباء للمدينة . (وال – البيضاء) س ع/ ر ت

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