ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى نحو 5.1 مليار دولار

أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأحد، أن إيرادات قناة السويس في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو ارتفعت إلى نحو 5.1 مليار دولار.

ولم يكشف الجارحي عن أرقام المقارنة، لكنه قال إنه يتوقع وصول إيرادات السنة المالية 2017-2018 بأكملها إلى حوالي 5.6 ملياردولار، بزيادة 14 بالمئة عن السنة السابقة، حسب ما نقلت “رويترز”.

وبلغت إيرادات قناة السويس 4.95 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وكانت مصر قالت من قبل إن عملية توسعة القناة التي استكملت في 2015 ستساهم في زيادة إيرادات القناة إلى 13 مليار دولار بحلول 2023، وإن المنطقة الاقتصادية التي تقام بمحاذاة القناة ستمثل في نهاية المطاف نحو ثلث الاقتصاد.

وتمثل قناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا، كما أنها تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة للاقتصاد المصري.

