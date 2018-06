تراجع أسعار النفط الخام بسبب ارتفاع الإنتاج الأمريكى لمستوى قياسي

المتوسط:

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تأثر السوق سلبا بارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي، وتوقعات بزيادة إمدادات دول منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 34 سنتا إلى 76.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش، منخفضا بذلك للجلسة الثانية.

فيما انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بواقع سنتين إلى 65.78 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد خسرت نحو 3% الأسبوع الماضي.

وقال مصرف “إيه إن زد” في مذكرة “الطلب على النفط الخام يتعرض لضغوط مع استمرار تركيز السوق على النقاش بين أعضاء “أوبك” بخصوص ما إذا كان ينبغي لهم أن يزيدوا الإنتاج في وقت لاحق هذا العام”.

وأضاف “في الولايات المتحدة، قدمت البيانات أيضا صورة قاتمة. فقد ارتفع إنتاج النفط الخام إلى مستوى قياسي آخر، مع تسارع نشاط الحفر من جديد”.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد ذكرت أمس الخميس أن إنتاج الخام بالولايات المتحدة في مارس ارتفع إلى 10.47 مليون برميل يوميا، وهو مستوى قياسي شهري.

ويأتي ذلك في وقت تبحث فيه السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، مسألة زيادة إنتاج النفط لتعويض النقص في إمدادات فنزويلا، وتبديد المخاوف من تأثير العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيراني.

